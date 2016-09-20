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سبوتنيك: صواريخ كاليبر الروسية تقتل 30ضابطا بريطانيا وتركيا وقطريا بسوريا

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سبوتنيك: صواريخ كاليبر الروسية تقتل 30ضابطا بريطانيا وتركيا وقطريا بسوريا سبوتنيك: صواريخ كاليبر الروسية تقتل 30ضابطا بريطانيا وتركيا وقطريا بسوريا

>كتب مؤمن مختار

أفاد مصدر ميدانى من محافظة حلب، بأن الصواريخ الثلاثة من نوع كاليبر التى أطلقتها السفن الروسية مؤخرا، استهدفت غرفة عمليات للإرهابيين فى ديرة عزة غرب حلب فى منطقة جبل سمعان والتى تشتهر بالطبيعة الجبلية القاسية وتحوى المغارات القديمة.

 

وبيّن المصدر لـوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن غرفة العمليات تضم 30 ضابطا قياديا من الجيش التركى والأمريكى والسعودى والقطرى والبريطانى ومن الموساد، يديرون العمليات الإرهابية فى حلب وإدلب.

 

أما عن الوضع الميدانى حالياً بيّن المصدر أن الجيش السورى قتل نحو 20 مسلحا خلال الاشتباكات التى دارت اليومين الماضيين، فى منطقة 1070، حيث يوجد قناصة تقوم بإطلاق النار على المدنيين المتواجدين فى منطقة الحمدانية، علماً أنه يوجد جزء من منطقة 1070 مع الأهالى، وجزء آخر مع المسلحين، والجزء الثالث منطقة عسكرية مع الجيش السورى.


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