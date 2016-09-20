شركات الطيران الروسية تطلب من حكومتها تسيير الرحلات إلى مصر

تقدمت شركتا طيران روسيتان، بطلب إلى الوكالة الفدرالية للنقل الجوى، من أجل تسيير رحلات منتظمة من روسيا إلى مصر.

وقالت الوكالة فى بيان نشرته على موقعها الرسمى اليوم الثلاثاء، أن الوكالة مستعدة للنظر بأعمال اللجنة المشتركة بين الإدارات التابعة لوزارة النقل الروسية، للسماح بعمليات النقل الجوى الدولى للركاب، وتقدمت شركة "إير آيرو" الروسية للطيران، بطلب للسماح برحلات طيران من "أومسك" فى روسيا إلى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

وأعلن مصدر مصرى مطلع، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية تتوقع زيارة وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، على رأس وفد لإجراء مفاوضات خلال الفترة ما بين 26-29 سبتمبر الجارى.

وأكد المصدر لوكالة "نوفوستى" للأنباء، أن وفدين روسيين سيصلان إلى القاهرة اليوم، للتأكد من الحالة الأمنية لمطارات الغردقة وشرم الشيخ.