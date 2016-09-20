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ننشر أسماء الضحايا والمصابين بحادث تصادم قطار بسيارة ملاكي بمزلقان قفط

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ننشر أسماء الضحايا والمصابين بحادث تصادم قطار بسيارة ملاكي بمزلقان قفط ننشر أسماء الضحايا والمصابين بحادث تصادم قطار بسيارة ملاكي بمزلقان قفط

>قنا – هند المغربى

حصلت اليوم السابع على اسماء الضحايا والمصابين فى حادث تصادم قطار وسيارة ملاكي بمزلقان نجع العروبة بقرية البراهمة التابعه لمركز قفط جنوب محافظة قنا والذي تبين انهم من اسرة واحدة.

وأفاد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة قنا، أن الحادث أسفر عن مصرع خديجة محمود دياب 60 سينه ونجلها عامر محمد محمود موسي 6 سنين وإصابة نجلة شقيقتها ايمان ابو الحسن 12 سنه وخليفه عبد القوي عبد العظيم 50 سنه قائد السيارة وذلك على خلفية تصادم السيارة رقم 2013 ملاكي التى كانوا يستقلونها بقطار بضائع 1925 المتجه من أسوان الى القاهرة بمزلقان نجع العروبة بقرية البراهمة التابعه لمركز قفط جنوب محافظة قنا.

وانتقلت سيارات الاسعاف لنقل الضحايا والمصابين الى مستشفي قفط المركزى  بإشراف الدكتور خالد يوسف نقلت فيما أنتقلت قوة أمنية الى مكان الحادث بقيادة النقيب حسن أبوزيد معاون مباحث مركز قفط وإشراف الرائد على الكتبى رئيس المباحث للوقوف على ملابسات الحادث.

 


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