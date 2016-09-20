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كوريا الشمالية: نجحنا في اختبار صاروخ جديد

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كوريا الشمالية: نجحنا في اختبار صاروخ جديد كوريا الشمالية: نجحنا في اختبار صاروخ جديد

ارشيفية

أجرت كوريا الشمالية بنجاح اختبار أرضي لمحرك صاروخ جديد، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد يوم الثلاثاء.

وبحسب يونهاب الكورية الجنوبية قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في نشرة باللغة الإنجليزية ، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار مركز سوهاي لعلوم الفضاء في المنطقة الغربية فى كوريا الشمالية من اجل توجيه اختبار “نوع جديد من محرك عالي الطاقة من الصاروخ الحامل للقمر الصناعي الثابت بالنسبة للارض .”

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية ، أن التصنيع الناجح للمحرك يوفر قدرات الناقل الكافية لإطلاق أنواع مختلفة من الأقمار الصناعية بما في ذلك أقمار رصد الأرض . وأضافت بأن اختبار الاطلاق كان بامر من كيم.

ويعتبر هذا أول ظهور علني لكيم ليشهد حدث عسكري ذو صلة منذ أن أجرت البلاد التجربة النووية الخامسة فى 9 سبتمبر.

 

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