تجدد الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير

تجددت الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية، اليوم الثلاثاء، على الخط الفاصل بينهما في كشمير، بعد يومين على هجوم دموي على قاعدة عسكرية هندية في هذه المنطقة المتنازع عليها في الهملايا، طبقا لما ذكرته مصادر هندية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد الناطق باسم الجيش الهندي الكولونيل راجيش كاليا، وقوع «انتهاك لوقف النار» على طول خط المراقبة، الذي يشكل حدودًا بحكم الأمر الواقع بين القوتين النوويتين في منطقة أوري الكشميرية.

وأشار مسؤول في الشرطة، إلى حدوث «إطلاق نار بأسلحة من عيار خفيف».

وكان وزير الداخلية الهندي راجناث سينج، وصف باكستان بـ «الدولة الإرهابية»، داعيًا إلى «عزلها»، بعد هذا الحادث الذي يعد الأسوأ منذ سنوات.