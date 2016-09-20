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رئيس الوزراء العراقي: مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي

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رئيس الوزراء العراقي: مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي رئيس الوزراء العراقي: مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي

خلال الاجتماع مع رئيس وزراء العراق

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع حيدر العبادي رئيس وزراء العراق، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجه التهنئة لرئيس الوزراء العراقي على الانجازات العسكرية الأخيرة التي حققتها القوات العراقية في مواجهة داعش، معربًا عن دعم الكامل لجهود العراق فى مجال مكافحة الإرهاب.

كما أكد الرئيس خلال اللقاء على موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه، وحرصها على مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار بالعراق في مواجهة التحديات الراهنة، والتصدي لمحاولات بث الفرقة والانقسام بين مكونات الشعب العراقي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على متانة وعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية العمل على دفع وتطوير مختلف مجالات التعاون الثنائي.

كما أعرب عن خالص تقديره لمواقف مصر الداعمة للعراق، مشيدًا بدور مصر المحوري باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي، وداعمةً لوحدة الصف والتضامن العربي.

واستعرض رئيس الوزراء العراقي أخر التطورات على الساحة العراقية، ولاسيما التحركات الميدانية للقوات العراقية في المناطق التى تتواجد بها داعش، مؤكدًا على أن بلاده عازمة على القضاء على الإرهاب، واستعادة الاستقرار، بما يفسح الطريق للمضي قدمًا في سبيل إعادة إعمار المناطق التى شهدت مواجهات عسكرية، بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويلبي طوحات الشعب العراقي.

كما تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، ولاسيما الاستفادة من الخبرة المصرية في تنفيذ مشروعات كبري فى مجالات الإسكان والبنية التحتية.

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