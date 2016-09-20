أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مدير مباحث الشرقية يقود حملة لتطهير منطقة الرويسات من تجارة المخدرات

Google+ Print
مدير مباحث الشرقية يقود حملة لتطهير منطقة الرويسات من تجارة المخدرات مدير مباحث الشرقية يقود حملة لتطهير منطقة الرويسات من تجارة المخدرات

>الشرقية - فتحية الديب

قاد اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية بالشرقية، بالتنسيق مع  فرع الأمن العام بالشرقية برئاسة العقيد ماجد الأشقر وبإشراف العميد بهجت أمير، والأمن المركزى، اليوم، حملة مكبرة لتطهير الظهير الصحراوى بمدينة بلبيس من تجارة الهيروين.

 

شارك فى الحملة ضباط فرع البحث الجنائى بفرع الجنوب برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث، والرائد رائد ربيع وكيل الفرع، وضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد أحمد متولى رئيس المباحث.


> وتمكنت الحملة التى أشرف عليها اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، من مداهمة الظهير الصحراوى، لمدينة بلبيس، مناطق الرويسات ونمرة واحدة ونمرة 2 والخاصية، وعرب العيايدة، وتم ضبط 12 من العناصر الإجرامية، بحوزتهم 5 قطع أسلح نارية وكيلو وربع هيروين وكمية من العقاقير المخدرة.

وأكد مصدر أمنى مسئول بمدينة أمن الشرقية عن استمرار الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية بالمحافظة لتطهيرها.

 

يذكر أن الظهير الصحراوى لمدينة بلبيس يعتبر أخطر بؤرة إجرامية لترويج مخدر الهيروين بمحافظة الشرقية، وكان عدد من المتعاطين قد توفوا مؤخرا بالمنطقة إثر تناولهم جرعة هيروين زائدة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365