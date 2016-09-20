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ضبط صاحب محل محمول امتنع عن بيع كروت الشحن للمواطنين بالمنيا

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ضبط صاحب محل محمول امتنع عن بيع كروت الشحن للمواطنين بالمنيا ضبط صاحب محل محمول امتنع عن بيع كروت الشحن للمواطنين بالمنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط صاحب محل كروت محمول لامتناعه عن بيع كروت الشحن للمواطنين، كما تم ضبط 15 طن وقود سولار وبنزين، قبل بيعها بالسوق السوداء.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، بشن حملات تموينية بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 15 طن بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء بدائرة مركز المنيا.

 

كما تم ضبط 400 كيلو سكر ناقص الوزن بمقدار 30 جراما فى الكيلو الواحد، بمركز أبو قرقاص، وضبط صاحب محل محمول امتنع عن بيع 168 كارت شحن محمول للمواطنين، بدائرة قسم ملوى.

 

وتم ضبط 50 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمركز العدوة.

 

وشدد مدير الأمن، على استمرار متابعة الحالة التموينية بدائرة المحافظة للقضاء على كافة أساليب التهريب والغش التجارى فى كافة صورة لما له من مردود إيجابى على الحالة الأمنية.


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