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ضبط حمار مذبوح قبل بيعه للمواطنين بالمنيا

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ضبط حمار مذبوح قبل بيعه للمواطنين بالمنيا ضبط حمار مذبوح قبل بيعه للمواطنين بالمنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث بمركز أبو قرقاص، من ضبط حمار مذبوح ومعد للبيع بإحدى قرى المركز.

 

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن معلومات وردت لإدارة تموين مركز أبو قرقاص، بذبح حمار لإعداده للبيع بقرية المطاهرة الشرقية بدائرة المركز، وتم التنسيق مع مباحث التموين، وقامت حملة تموينية ضمت مفتشى التموين وأطباء بيطريين، وتم مداهمة أحد المنازل وتم العثور على الحمار مذبوحا، ومسلخوخا من جلده، تمهيدا لبيعه للمواطنين، وتم التحفظ عليه، والشخص الذى ذبحه، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.


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مصر 365

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