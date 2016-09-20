موسكو: “الحظر المؤقت للمنتجات الزراعية المصرية ليس إجراء انتقامى”

أكد نائب رئيس الوزراء الروسى، أركادى دفوركوفيتش، اليوم الثلاثاء، أن الحظر المؤقت الذي فرض على بعض المنتجات الزراعية المصرية ليس ردا على القيود التي فرضتها مصر على واردات القمح الروسي.

و قال دفوركوفيتش، إن “هذا ليس إجراء انتقامي”، منوهًا إلى أن تعليق واردات المنتجات الزراعية من مصر لن يكون له تأثير على الأسعار في روسيا، ذلك بحسب ما نشرته روسيا اليوم.

والجدير بالذكر، أن هيئة الرقابة الزراعية الروسية، فرضت، يوم الجمعة الماضي، حظرًا مؤقتًا اعتبارًا من 22 سبتمبر الجارى، على استيراد المنتجات الزراعية من مصر بسبب احتوائها على آفات نباتية ذات خطورة عالية، ما يعد انتهاكًا لمعايير الصحة النباتية العالمية والروسية، ذلك بعدما رفضت مصر شحنات القمح الروسية لاحتوائها على فطر الإرجوت.