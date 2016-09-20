وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة يقفون على قلب رجل واحد

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالقادة والضباط، وضباط الصف والصناع العسكريين، وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية، والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية، والوحدات الخاصة، من خلال منظومة الإتصال عبر شبكة «الفيديو كونفرانس».

وتأتي تلك المقابلة في إطار التواصل المباشر مع أكبر عدد من أبطال ومقاتلوا القوات المسلحة، لتوحيد المفاهيم، وتوضيح الرؤى، تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة، ودورها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة المستويات.

ونقل القائد العام تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الجهد المبذول، والدور المشرف الذي يقوم به رجال القوات المسلحة للوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، وتنفيذ كافة المهام التي تسند إليها بدقة وكفاءة عالية في كافة المجالات.

وأكد الفريق أول صدقي صبحي على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة التدريب القتالي، وتطويرها، وإمتلاك أحدث النظم القتالية لدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة، والوصول لأعلى درجات الكفاءة والقدرة على حماية الوطن وصون مقدساته، موجهًا التهنئة لرجال القوات المسلحة على إنضمام حاملة الهليكوبتر الثانية من طراز ميسترال «أنور السادات»، والتي ستساهم في تحقيق خطوة نوعية في زيادة قدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها في دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تتخذ المزيد من الإجراءات المكثفه لضبط وتأمين الحدود، بالتعاون بين الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، وقوات حرس الحدود، في ظل التحديات الداخلية والخارجية والأوضاع الإقليمية الراهنة، مطالبًا رجال القوات المسلحة باليقظة الدائمة والفهم الجيد لما يدور حولنا من تحديات تستلزم الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، والاستعداد القتالي لمنع أي محاولة تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره.

وأثنى القائد العام على جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، بالتزامن مع دورها الداعم للدولة وتحقيق الإنجازات المتلاحقة في مجالات التعمير والتنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، مؤكدًا أن القوات المسلحة تقف خلف القيادة السياسية لدعم جهود التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر.

وأدار الفريق أول صدقي صبحي حوارًا مع رجال القوات المسلحة استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم، وطالبهم بالتمسك بالإنضباط العسكري، والقيم والثوابت الراسخة للعسكرية المصرية، والحفاظ على روحهم المعنوية العالية، معربًا عن سعادته لما لمسه من فهم واع، وإدراك صحيح لكل الموضوعات المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية في ظل حملات التشويه الممنهجة، والشائعات المغرضة التي تتعرض لها الدولة المصرية، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة يقفون على قلب رجل واحد يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن أمن هذا الوطن وشعبه العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وحضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قاده القوات المسلحة.