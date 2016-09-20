أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

كيري ودي ميستورا: اتفاق التهدئة في سوريا «لم يمت بعد»

Google+ Print
كيري ودي ميستورا: اتفاق التهدئة في سوريا «لم يمت بعد» كيري ودي ميستورا: اتفاق التهدئة في سوريا «لم يمت بعد»

جون كيري – أرشيفية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري – خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ووزراء مجموعة دعم سوريا – إن اتفاق التهدئة “لم يمت بعد”، مشيرًا إلى أن الوزراء سيجتمعون مرة أخرى الجمعة القادمة من أجل اتخاذ خطوات محددة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء، عن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا قوله إن الأمل ما زال حيًا في إحياء الهدنة، لافتًا إلى أن المندوبين الذين حضروا اجتماع مجموعة دعم سوريا اتفقوا بأنها في خطر.

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون “إن مفاوضات كيري-لافروف هي الفرصة الوحيدة المتاحة الآن ويجب أن نعيدها إلى المسار”, مضيفا أن “المزاج العام يشير
> إلى أن لا أحد يريد أن يتخلى عن الهدنة”.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرو أن على الدول الأخرى مساعدة واشنطن وموسكو في التغلب على خلافاتهما.

كانت مجموعة دعم سوريا التي تضم 23 بلدا ويترأسها وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا اجتمعت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا