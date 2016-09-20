السيسي يلتقي العبادي ويؤكد موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة العراق واستعادة الأمن

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع حيدر العبادي رئيس وزراء العراق على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه التهنئة لرئيس الوزراء العراقي على الإنجازات العسكرية الأخيرة التي حققتها القوات العراقية في مواجهة داعش، معربًا عن دعم مصر الكامل لجهود العراق في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد الرئيس خلال اللقاء على موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه، وحرصها على مساندة كافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار بالعراق في مواجهة التحديات الراهنة والتصدي لمحاولات بث الفرقة والانقسام بين مكونات الشعب العراقي.

أ ش أ