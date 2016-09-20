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«شباب النواب» تنتهي من مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية وتحيله لـ«عبد العال»

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«شباب النواب» تنتهي من مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية وتحيله لـ«عبد العال» «شباب النواب» تنتهي من مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية وتحيله لـ«عبد العال»

الدكتور علي عبدالعال- رئيس مجلس النواب

انتهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة فرج عامر، اليوم الثلاثاء، من مناقشة مشروع قانون الهيئات الشبابية بعد حسم المواد الخلافية.

ووافق أعضاء اللجنة على أن يكون الحد الأدني لسن المرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الشبابية من الشباب 25 عامًا، وأن يتكون مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن 5 ولا يزيد على 15 من بين المستوفين لشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسي مع تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من هذه المقاعد للشباب من الجنسين.

ووافقت اللجنة، في بيان لها، على عدم تحديد مدة لمجلس إدارة الهيئة الشابية باعتباره حقًا للجمعية العمومية، إلى جانب منح أعضاء الجمعية العمومية حق التصويت الإلكتروني على لائحة النظام الأساسي للهيئة.

من جانبه، قال فرج عامر، في تصريح له، إن اللجنة ستعد تقريرها حول مشروع القانون تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس النواب لإدراجه في جدول أعمال الجلسات لمناقشته خلال دور الانعقاد الثاني.

أ ش أ

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