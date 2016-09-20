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روما لـ في الجول: انتقاد سباليتي لصلاح طبيعي.. ولن يكون رائعا طوال الوقت

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روما لـ في الجول: انتقاد سباليتي لصلاح طبيعي.. ولن يكون رائعا طوال الوقت روما لـ في الجول: انتقاد سباليتي لصلاح طبيعي.. ولن يكون رائعا طوال الوقت

"إنه بطل ولاعب رائع من أفضل اللاعبين في أوروبا". هكذا تحدث والتر ساباتيني المدير الرياضي لفريق روما لـ FilGoal.com عن محمد صلاح اللاعب الدولي المصري المحترف في صفوف فريقه.

ووصفت سكاي سبورتس الإيطالية وشبكة ESPN لوتشيانو سباليتي مدرب روما بـ"المحبط" أثناء حديثه عن صلاح وإدين دجيكو عقب المباراة.

واتجه FilGoal.com لسؤال والتر ساباتيني المدير الرياضي لروما عن محمد صلاح وكيف يراه الذئاب وحديث سباليتي عن اللاعب.

وعن تصريحات سباليتي قال ساباتيني:"إنه أمر طبيعي لأن صلاح يلعب دائما بطريقة رائعة جدا جدا، لكنه لم يكن كذلك ضد فيورنتينا".

وأضاف "ما المشكلة في ذلك؟ هذا أمر طبيعي صلاح بطل ولاعب رائع ونحن سعداء للغاية لأنه معنا في الفريق".

وتابع "إنه لاعب جيد وبطل نحن سعداء للغاية به، لكن من المحتمل أن تلعب بطريقة سيئة في مباراة، من المستحيل أن تلعب بطريقة رائعة في كل مباراة، لكننا سعداء به لأنه أحد أفضل لاعبي روما، وأحد أفضل لاعبين الدوري الإيطالي وأحد أفضل اللاعبين في أوروبا".

في إحدى المرات وصفت الجماهير محمد صلاح كأليساندرو ديل بييرو الجديد هل يرى ساباتيني ذلك؟ "كل لاعب لديه تاريخه ويسير في طريقه الخاص".

وأتم "لذا صلاح يجب أن يشكل طريقه ولا يمكن مقارنته بأي لاعب أخر".

والتر ساباتيني لعب لعدة أندية إيطالية أثناء فترته كلاعب كرة قدم منها روما، وتولى مهمة المدير الرياضي للفريق الإيطالي في صيف 2011، وعينه جيمس بالوتا ليستبدل دانيلي برادي المدير السابق، وخلال فترة 3 أعوام كان قد أعاد بناء فريق روما وضم لاعبين مثل إريك لاميلا وماركينيوس وكيفن ستروتمان وبالطبع محمد صلاح.

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