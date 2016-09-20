دراسة: الصابون المضاد للجراثيم يحوى مواد كيميائية تعطل الهرمونات

بعد تحذيرات إدارة الغذاء والدواء "FDA" حول أضرار الصابون المضاد للبكتيريا، وحظر استخدام بعض المواد الكيميائية المستخدمة حاليا فى الصابون، كشفت دراسة أمريكية أن المواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيع الصابون المضاد للبكتيريا يعطل عمل الهرمونات، ووفقا لدراسة قام بها مجموعة من الباحثين فى جامعة ولاية "أوريجون" الأمريكية.

ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" الدراسة الحديثة، والتى جاءت بعد حظر إدارة الغذاء والدواء "FDA" نوعا من المواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيع منتجات التنظيف المضادة للجراثيم، واستكمالا لدراسات وتقارير إدارة الغذاء والدواء ثم الكشف اليوم عن استخدام هذه المواد الكيميائية تعطل عمل هرمونات الجسم.

وأشار الباحثون فى إدارة الأغذية والعقاقير إلى أنه لا يوجد دليل علمى على دور هذه المواد الكيميائية فى قتل الجراثيم بحيث تكون أفضل من الصابون العادى، ولكن الشركات المصنعة استغلت نقطة أهمية التخلص من الجراثيم للتسويق لمنتجاتها، وبالكشف عن المواد المستخدمه فى هذه المنتجات حذرنا من خطر هذه المنتجات، حيث إنها تؤدى إلى خلل فى مستويات الهرمونات للأفراد، بالإضافة إلى أنها تجعل البكتيريا تقاوم المضادات الحيوية وهو ما يحولها إلى بكتيريا شرسة تصيب الجميع بالأمراض الكثيرة.

ونصح الباحثون بعدم الإفراط فى استخدام هذه المنتجات وكل ما نحتاجه للتنظيف الجيد هو الماء والصابون مما يؤدى إلى قتل البكتيريا والجراثيم بكل أمان دون ترك آثار جانبية، حيث إن استخدام هذه المنتجات تجعل الجسم يكون مقاوما ضدها وعند الإصابة بأى نوع من البكتيريا يكون من الصعب الاستجابة للأدوية.