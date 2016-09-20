أهميَّة اليوم الوطني السعودي عند الأطفال

يوم 23 سبتمبر له مكانة خاصة في قلب كل سعودي، فهو يوم الوطني للمملكة، ويعدُّ من الأيام المهمَّة، التي يجب أن نوضح أهميته لأطفالنا لكي يشعر بحبِّ الوطن، ليس فقط بالاحتفالات ولبس الزي، ورفقة العلم في الأيدي، لكن بمعرفة بعض التفاصيل عن الوطن.

«سيدتي» التقت مي الشريف، اختصاصيَّة نفسيَّة ومستشارة تربويَّة، تطلعنا على بعض المعلومات عن أهميَّة اليوم الوطني لطفلك، لكي يشعر بالانتماء.



* المكانة الدينيَّة للمملكة:

ـ تعدُّ المملكة العربيَّة السعوديَّة واحدة من أكبر وأهم دول العالم، سواء على الصعيد العربي أو العالمي.

- يتوجه إليها المسلمون من كافة أنحاء العالم لأداء الحج والعمرة.

- السعوديَّة محط أنظار المسلمين من جميع أنحاء العالم عرباً وعجماً، ففيها بيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين.

- انطلاقة شرارة الإسلام الأولى من أحد بيوت مكَّة المكرَّمة، كما أنَّه على أرضها حدثت معظم معارك الرسول، صلى الله عليه وسلم وغزواته.

- فيها قبره عليه السلام وقبور أصحابه الكرام وزوجاته رضي الله عنهم أجمعين.

* اذكري له معلومات عن العلم السعودي:

- يدل السيف على الصرامة في تطبيق العدل، بينما تدل الشهادة على الحكم بالشريعة الإسلاميَّة للدولة .

- يعتبر العلم الوحيد الذي لا يتم تنكيسه أو إنزاله إلى نصف السارية في حالات الحداد أو الكوارث والأحداث الكبيرة التي تعبِّر عن موقف الدولة والمراسم الدوليَّة.

- يحظر ملامسته للأرض والماء والدخول به لأماكن غير طاهرة أو الجلوس عليه، لما يحمله العلم من دلالة دينيَّة تعتز بالدين بالإسلامي بإضافة كلمة التوحيد الإسلاميَّة.