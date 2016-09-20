شروط اختيار شيالات المواليد

عند شراء احتياجات المولود الجديد تبحث الأمهات عن أنواع الشيالات المختلفة، والتي تمنح الطفل القرب من أمه أثناء حمله مع توافر الراحة لها عند حمل الصغير، ولكن الشيالات عموماً لها بعض الأضرار من المهم التعرف عليها لمعرفة كيفية تجنبها أو التعامل الصحيح معها، ومنها:



• بعد بلوغ الطفل 6 أشهر يزيد وزنه، ويشكل حمله بالشيالة حملاً كبيراً على كتفيك ورقبتك وأعلى ظهرك، لذا عليك من البداية اختيار شيالة تصلح لارتدائها من الأمام والخلف، بحيث يمكنك حمله على ظهرك أحياناً لتوزيع الحمل.

•مفصل الفخذ عند الطفل قد يتأثر بزاوية حمله على الشيالة، لذا هناك نوعيات من الشيالات لا تجعل الرجلين منفصلتين بشكل كبير وبزاوية منفرجة.

كيف تتجنبين تلك الأخطار؟

• اختاري في السن الصغير الشيالة التي تتيح حمل الطفل نائماً وكأنه في وضع الرضاعة، وذلك للحفاظ على ظهرك ومفصل فخذه، وهي مناسبة لوضع إرضاع طفلك.

• فيما بعد اختاري الشيالة التي لا تكون قاعدتها عريضة للغاية بحيث تحملين طفلك سواءً كان وجهه مقابلاً لوجهك أم لا بطريقة لا تجعل زاوية انفراج مفصل فخذه كبيرة.

• اختاري الشيالة ذات الأحزمة العريضة لراحة كتفيك ورقبتك.

• بالنسبة لك مارسي تمرينات الرقبة والكتفين والظهر يومياً وبشكل مستمر.

• حاولي أن ترتاحي قليلاً إن كنت ستضطرين لحمله لفترة طويلة، فلا تحمليه لمدة تزيد عن الساعة قبل أن تجلسي لعشر دقائق على الأقل وتسندي ظهرك وكتفيك على كرسي مريح.

• إذا كان لديك سيارة وستكونين خارج المنزل في مكان يسمح باستخدام عربة الأطفال، فمن الأفضل استخدامها لراحتك وراحته.

• شاهدي الفيديوهات المتوفرة على "اليوتيوب"، والتي تشرح طريقة حمل الطفل واستخدام الشيالات، وكذلك قومي بقراءة التعليمات المصاحبة لها بما يكفل لك استخدامها بالشكل المناسب.

• اجعلي لديك عدة خيارات ولا تعتمدي خياراً واحداً باستمرار حتى لا تحملين رقبتك وظهرك الكثير، وحاولي شراء عربة للأطفال وكرسي سيارة أيضاً حتى تريحين نفسك من حمل الصغير طيلة الوقت.