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كيف تكون ملامح الجنين في الشهر الأول من الحمل؟

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الثلاثاء 20-09-2016 12:31

ما أن تعلم الزوجة بنبأ حملها إلا وتدور في ذهنها مجموعة من الأسئلة عن؛ كيف ينمو جنيني؟ ما هي التطورات التي تحدث له؟ متى تظهر ملامحه؟ وكيف يستطيع التنفس؟ ماذا عن انفه وفمه؟ كيف يأكل؟

والعلم يجيب، حتى- قبل الكشف بـ السونار- عن نمو الجنين في الشهر الأول يحدثنا الدكتور "عبد الحميد السبيلي" استشاري أمراض النساء والتوليد:

* بعد48 ساعة فقط من عملية الإخصاب تظهر الأطراف الصغيرة التي تنمو بعد ذلك لتكون الذراعين، وبعد يومين يظهر بروزان آخران هما الساقان، وهكذا تتسلسل عملية نمو الجنين داخل الرحم خلال التسعة أشهر
*في نهاية الشهر يكون الجنين قد اكتمل تكوينه، ويكون طوله في حدود السنتيمتر الواحد، ويكون حجمه في نصف حجم البندقة ويكون هلامياً، وبصعوبة شديدة يمكن رؤية أجزائه إذا تم فحصه
*تكون لرأس الجنين في هذا الموعد عينان وأذنان وفم ومخ أيضاً، وكلية بسيطة وقناة هضمية وحبل سري بدائي، ودورة دموية وقلب
* يبدأ القلب في الخفقان في اليوم الخامس والعشرين، والقلب هنا بدائي التركيب، لا يزيد طوله على مليمترين
*بعد عدة أيام من عمل هذا القلب الصغير نجد أنه يدق خمساً وستين مرة في الدقيقة، وهكذا تحدث الدورة الدموية اللازمة لتغذية جسم الجنين الصغير، ويدور الدماء وجسم الجنين في دائرة منفصلة عن الدورة الدموية للأم
*بعض خلايا الجنين تتجمع وتتشابك لتكون في النهاية غلافاً حول هذا الجنين، ومن خلال هذا الغلاف تتسلل السوائل لتكون ما نسميه السائل الامينوسي- كيس المياه-

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سيدتي