توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً حاراً إلى حار نسبياً نهاراً ومعتدلاً ليلاً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للأتربة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/ساعة خلال النهار تصل 38 كم/ساعة على البحر في البداية تصبح جنوبية شرقية - شرقية / 12 - 24 كم/ساعة خلال الليل وصباح الغد.

البحر .. مضطرب أحيانا في البداية يصبح متوسط الموج بعد الظهر .. بارتفاع من قدمين إلى 3 أقدام قرب الساحل ومن 3 الى 5 اقدام يصل الى ست أقدام في البداية في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة ودقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و30 دقيقة صباحا وعند الساعة العاشرة و32 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 39 28 85 30 .

> دبي 38 29 80 25 .

> الشارقة 38 26 85 25.

> عجمان 39 28 80 25.

> أم القيوين 38 27 85 25 .

> رأس الخيمة 39 25 85 20 .

> الفجيرة 34 30 90 65.

> العين 39 27 65 20 .

> ليوا 40 26 85 25 .

> الرويس 38 27 90 25 .

> السلع 37 28 85 35.

> دلما 36 29 80 50 .

> طنب الصغرى 34 29 85 60 .

> طنب الكبرى 34 29 85 60 .

> أبوموسى 35 30 85 55.

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