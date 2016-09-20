«باولو سيزار» يستقيل من تدريب «ماريتيمو» البرتغالي

قدم المدرب البرازيلي «باولو سيزار»، استقالته من تدريب فريق ماريتيمو ماديرا البرتغالي، وذلك بعد خسارة 4 من أصل خمس مباريات خاضها الفريق خلال الجولات الخمس الأولى من الدوري البرتغالي.

وقال النادي البرتغالي إن باولو سيزار فسخ التعاقد بالتراضي مع النادي، والذي يتضمن أيضًا رحيل مساعده جورجي سوتير.

> وكان المدرب البرازيلي البالغ من العمر 54 عامًا قد وصل إلى ماريتيمو في يونيو الماضي، في أول محطة أوروبية له، كما أصبح أول مدرب تتم إقالته في الدوري البرتغالي خلال هذا الموسم.

ويعد هذا ثالث مدرب يرحل عن صفوف ماريتيمو في 2016؛ حيث كان إيفو فييرا قد أقيل في يناير وحل مكانه نيلو فينجادا، الذي غادر الفريق أيضا مع نهاية الموسم السابق.

أ ش أ