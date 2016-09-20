بدء أولى جولات التفاوض مع الجانب الروسى لحل خلافات الصادرات الزراعية

بدأت وزارة الزراعة ممثلة فى اللجنة الفنية المعنية بالصادرات الزراعية والمشكلة من قبل الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، أول اجتماع مغلق، منذ قليل، بمقر الوزارة بالدقى، مع الجانب الروسى، ممثل فى المستشار التجارى الروسى بالقاهرة، لبحث الاشتراطات الفنية لعدد من الشحنات المصرية الزراعية إلى روسيا، التى تم رفضها مؤخرًا من الجانب الروسى، وكذلك الاشتراطات الفنية الحجرية المتعلقة بتصدير شحنات الخضر والفاكهة، خاصة قبل بداية الموسم الجديد.

كما يناقش اجتماع اليوم، جميع المشاكل التى تواجه الصادرات الروسية والمصرية بين البلدين، وآليات الحل بما يسمح بزيادة التبادل التجارى بين القاهرة وموسكو، على أن يتم عرض نتائج المفاوضات على الحكومتين المصرية والروسية لاتخاذ قرارات تنظم الصادرات الزراعية بين البلدين.

ويحضر الاجتماع من الجانب الروسى، المستشار التجارى الروسى بالقاهرة والوفد المرافق له، ومن الجانب المصرى، الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس فريق عمل صياغة القوانين والتشريعات الزراعية بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، والدكتور إبراهيم إمبابى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، وممثلى الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، وعدد من ممثلى تصدير الحاصلات الزراعية، ورئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية الزراعية.