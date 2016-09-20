شركات الطيران بموسكو تطلب الحكومة الروسية بتسيير رحلاتها إلى مصر

تقدمت شركتا طيران روسيتان، بطلب إلى الوكالة الفيدرالية للنقل الجوى، لأجل تسيير الرحلات السياحية بشكل منتظم من روسيا إلى مصر.

وقالت الوكالة الفيدرالية، فى بيان لها، اليوم، إن ” الوكالة مستعدة للنظر بأعمال اللجنة المشتركة بين الإدارات التابعة لوزارة النقل الروسية، للسماح بعمليات النقل الجوي الدولي للركاب، وتقدمت شركة “إير آيرو” الروسية للطيران، بطلب للسماح برحلات طيران من “أومسك” في روسيا إلى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة”، وذلك بحسب ما نشره وكالة سبوتنيك الإخبارية.

فيما أعلن مصدر حكومى مصرى، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية تتوقع زيارة وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف، فى الفترة ما بين 26 : 29 سبتمبر الجارى.