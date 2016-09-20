حسام سلمان يطرح أول ديوان بعنوان «محاكمة حب» ويبدء الغناء الصوفى مع فرقة عابدين

يستعد الشاعر الشاب حسام سلمان لطرح أول دواوينه الشعرية بعنوان “محاكمة حب”، وهو ديوان رومانسى يضم سبعين قصيدة حب تحمل عناوين غير تقليدية مثل “محاكمة حب، واعترف تختلف، وجرح وجراحة”، وموضوعات أخرى مختلفة، وهو الان فى مرحلة البحث عن دار نشر مناسبة لنشر ديوانه.

وقال “سلمان” فى تصريحات له، إنه اتفق قبل ذلك مع دار الحلم للنشر ولكنه اختلف معهم فى النهاية، وهو الان فى مرحلة التفاوض مع دار المحرر الادبى، لافتًا إلى انه ينتوى تسجيل عدد من القصائد وطرحها من خلال شبكة الانترنت كنوع من الدعاية للديوان.

وأضاف “سلمان” أنه بدء فى التعاون مع فرقة عابدين للغناء الصوفى بثلاثة قصائد صوفية معاصرة بعنوان “أنا صوفى”، “مدد”، “اقولك كلام”، وهم الان فى مرحلة التلحين تمهيدًا لغنائهم وطرحهم خلال الأيام القليلة القادمة.