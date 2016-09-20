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أرقام في الجول تكشف - كيف يستطيع ميدو جابر منح التفوق للأهلي على المقاولون

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سقط المقاولون العرب خلال الجولة الأولى من الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1، الذئاب كان لديهم عيب واضح في اصطفاف خطه الخلفي بإمكان الأهلي أن يمنح من خلاله ميدو جابر جناحه الجديد الفرصة لاستكشافه.

ميدو جابر لم يشارك ضد الإسماعيلي في الدوري، لكنه قدم مستوى متميزا في تدريبات فريقه يوم الإثنين.

كيف يمتلك ميدو الحل السحري؟

في الموسم الماضي حينما كان ميدو لاعبا لمصر للمقاصة وواجه المقاولون العرب في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-1 للفريق الفيومي.

ميدو في الهدف الثالث للمقاصة تمكن من الانطلاق من الجهة اليسرى خلف الظهير الأيمن أحمد علي بسرعته وكعادته اخترق من الطرف إلى العمق وسجل هدفا.

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ميدو يتسلم الكرة ببراعة على الطرف، وبدا هذا واضحا في أرقامه خلال الموسم الماضي، ضد أسوان على سبيل المثال تسلم الكرة 10 مرات على الطرف الأيسر و12 على الطرف الأيمن أكثر من أي منطقة أخرى بالملعب.

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وبالتالي ومع ضعف أطراف المقاولون قد يصبح جابر أداة مهمة للأهلي ضد الذئاب.

وتلك أرقامه ضد المقاولون في مواجهة الأسبوع الثامن من موسم 2015-2016، لم يخسر الكرة سوى مرة وحيدة.

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نقطة الضعف الأبرز

ظهرت نقطة ضعف الأبرز للمقاولون ضد الاتحاد في مباراة الدوري الأولى له، تمركز الثنائي محمد سمير وإبراهيم عادل بطريقة طولية مما يمنح مساحات للفريق خلف ظهيري الجنب الثنائي كريم الديب وأحمد علي.

الثنائي الدفاعي يقف مصطفا في خط طولي وليس عرضي خلال شوط مباراة الاتحاد الأول وفي حالة تكرار الأمر ذاته فأرقام ميدو تدفع به للمشاركة ضد المقاولون.

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في شوط مباراة الاتحاد السكندري الثاني كان كريم الديب يضطر للعودة للخط الخلفي لمساندة زميليه قلبي الدفاع، لكن هناك مشكلة في المساحات بين خط وسط المقاولون وخط دفاعه، هذا بالإضافة إلى المساحة بين ثنائي قلبي الدفاع.

إضافة للاصطفاف الدفاعي فالمقاولون خسر الكرة على الأطراف طوال المباراة.

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محطة لعب

ميدو طوال الموسم الماضي تسلم الكرة في 962 مرة وفشل في تسلمها 16 مرة فقط، وخسر الكرة تحت الضغط في 112 مرة، ونجح في استعادة الكرة من الخصم في 168 مرة كما نجح في 81 مراوغة.

وليد سليمان في الموسم الماضي مع الأهلي نجح في تسلم الكرة 728 مرة وفشل في 7 مرات وخسر الكرة تحت الضغط في 60 مرة واستعاد الكرة من الخصم في 129 مرة وفاز في 22 مراوغة.

مؤمن زكريا خلال الموسم الماضي نجح في تسلم الكرة 1083 مرة وفشل في 16 مرة وخسر الكرة تحت الضغط 81 مرة، ونجح في استعادة الكرة 159، نجح في تنفيذ 36 مراوغة.

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