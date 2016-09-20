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مؤمن سليمان يجتمع بحفني.. وقد يغيب عن الوداد لسبب غير الإصابة

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مؤمن سليمان يجتمع بحفني.. وقد يغيب عن الوداد لسبب غير الإصابة مؤمن سليمان يجتمع بحفني.. وقد يغيب عن الوداد لسبب غير الإصابة

عقد مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك جلسة مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق من أجل الاطمئنان على حالته بعد شعوره بالإجهاد في الركبة.

وعانى حفني من آلام في الركبة بعد الفوز على الوداد المغربي 4-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

واطمئن مؤمن سليمان من حفني عن حالته، ولكن مدرب الزمالك لم يحسم قراره بشأن مشاركة اللاعب ضد الوداد في الإياب يوم السبت المقبل.

ويخشى مدرب الزمالك حصول حفني على بطاقة صفراء يوم السبت، تكلفه الغياب عن ذهاب مباراة النهائي التي وضع الفريق الأبيض قدما بها.

يذكر أن حفني حصل على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب في برج العرب.

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