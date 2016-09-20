صورة - الشرقية يهدد بالانسحاب من الدوري

هدد هشام الضوي نائب رئيس نادي الشرقية بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز، بعد رفض إقامة مبارياته على ملعب جامعة الزقازيق.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل خطابا للشرقية يطلب فيه من مسؤولي النادي ملعب آخر لمباريات الفريق في الدوري.

وبرر اتحاد الكرة طلبه بأن الجهات الأمنية ومسؤولي الجامعة رفضوا إقامة المباريات على الملعب، بالإضافة إلى عدم توافر الاشتراطات الأمنية.

لكن اعترض مسؤولو الشرقية وهددوا بالانسحاب من الدوري، في حال استمرار رفض إقامة المباريات على ملعب جامعة الزقازيق، بحسب ما صرح به نائب رئيس النادي لـFilGoal.com.

كان الشرقية قد خسر مباراته الافتتاحية في الدوري الممتاز من ضيفه سموحة بنتيجة 2-1.

وأقيمت المباراة على ملعب بنها، حتى يتم الانتهاء من الإصلاحات بإستاد جامعة الزقازيق. .