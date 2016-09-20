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بحضور الأزهري وجمعة والهلالي.. التعليم تقيم حفل تكريم للطلاب حفظة القرآن

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بحضور الأزهري وجمعة والهلالي.. التعليم تقيم حفل تكريم للطلاب حفظة القرآن بحضور الأزهري وجمعة والهلالي.. التعليم تقيم حفل تكريم للطلاب حفظة القرآن

وزير التربية والتعليم مع أحد الطلاب من حفظة القرآن

أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، من طلاب المراحل التعليمية المختلفة بحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة الأزهري عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

وبدأ الحفل بتلاوة بعض أيات القرآن الكريم من قبل حفظة القرآن، و اختتم بتوزيع الجوائز على الحفاظ و تكريمهم.

فيما قال الدكتور مختار جمعة خلال كلمته إن تعليم النشء لاحكام القرآن وفهمهم لمعانيه لا تقل أهمية عن حفظهم له حتى يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة التي انتشرت في أذهان الشباب.

وأوصي الدكتور أسامة الأزهري حفظة القرآن من الطلاب ببر الوالدين، والعمل بالقرآن، والحفاظ على سلامة الوطن، ورفعته.

وقال الدكتور الهلالي الشربيني إن الوزارة تقوم على غرس روح العدالة، والمواطنة، وحب الوطن في نفوس النشء من الطلاب حتي يتحملو المسؤلية تجاه وطنهم فيما بعد.

المراسل عمر عبدالناصر

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