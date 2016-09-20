السيسي يلتقي العاهل الأردني ورئيس رومانيا علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الثلاثاء، العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، كما التقى رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، وذلك على هامش مشاركة الجانبين في اجتماعات الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كان السيسي قد التقى -في وقت سابق اليوم- رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وذلك على هامش مشاركتهم في اجتماعات الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم.