البدري يطمئن على ربيعة قبل السفر إلى ألمانيا

حرص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، على الإطمئنان على حالة رامي ربيعة، مدافع الفريق، وذلك خلال مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام البدري بالاستفسار من طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، على البرنامج التأهيلي لربيعة وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يسافر ربيعة، الأحد المقبل، إلى ألمانيا، لإجراء الفحص الطبي، ورسم برنامج تأهيلي للإطمئنان على الجراحة التي أجراها اللاعب في الركبة.

وكان خالد محمود، طبيب الأهلي، قد أكد في تصريحات صحفية، أن ربيعة يحتاج إلى 4 أسابيع من موعد إجراء الجراحة للعودة إلى التدريبات، حيث أجرى اللاعب جراحته يوم 25 من شهر أغسطس الماضي.