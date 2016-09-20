لا يمكنك أن تستغني عن أحمر الشفاه بعد الـ Emmy Awards

تصدرت ابتكارات المكياج الإطلالات الجمالية خلال حفل "إيمي أواردس" Emmy Awards 2016. إضافة إلى الطريقة الجديدة في تطبيق العيون الدخانية، وعين القطة التي أعاد فنان المكياج هانغ فانغو إحياءها باللون القزحي والكحل الفضي، كانت الأولوية لأحمر الشفاه باختلاف ألوانه. ما يؤكد أن صيحة هذا الفصل هي لأحمر الشفاه. تابعي هذا الموضوع واكتشفي أجدد ألوان أحمر الشفاه من وحي حفل "إيمي أواردس".



بريانكا شوبرا Priyanka Chopra والشفاه الماتية الحمراء: عاد أحمر الشفاه الأحمر الماتي بقوة هذا الفصل، لا سيما لمحبات مكياج العيون الطبيعي الذي يعتمد على الماسكرا. إليك الطريقة التي اعتمدتها شوبرا لوضع أحمر الشفاه. فقد استخدم فنان المكياج يومي موري Yumi Mori محدد الشفاه باللون الأحمر الداكن والروج المخملي المضيء من "شانيل".

ترايسي إليس روس TRACEE ELLIS ROSS: طبقت فنانة المكياج جيمي غرينبرغ Jamie Greenberg أحمر الشفاه بلون طبيعي جداً. لا شك أنك تحتاجين هذا اللون من أحمر الشفاه ، لا سيما في أيام العمل لترطبي شفاهك باستمرار.

سارة هايلاند SARAH HYLAND والغلوس الطبيعي: لمحبات مكياج العيون القوي لا يمكنكنّ الاستغناء عن الغلوس، لكن باللون الطبيعي اللامع.

بادما لاكشمي PADMA LAKSHMI: أثبت فنان المكياج باتريك تا Patrick Ta أن أحمر الشفاه بلون الفوشيا ليس لفصل الصيف فحسب وإنما من أساسيات الشتاء لهذا العام.

إذاً، باختلاف مكياج العيون الذي تحبين، لا يمكنك الاستغناء عن أحمر الشفاه والغلوس في هذا الفصل.