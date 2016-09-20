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فيفا غلام من ماك في خدمة الإنسانية

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الثلاثاء 20-09-2016 15:45

فيفا غلام يخصص ريع مبيعات أحمر الشفاه وملمع الشفاه فيفا غلام كاملا من أجل مساعدة النساء والرجال والأطفال المصابين بمرض نقص المناعة البشري HIV/AIDS.
MACCOSMETICS.COM/VG

أريانا تعود من جديد! تألقي مع سحر ملمع الشفاه من أريانا بلون الموف الحيادي البراق، أو مع أحمر الشفاه المت بلون الأوركيد الوردي الجريء.
استخدمي كل لون على حدة أو كلاهما معا. تألقي مع غلام!

أحمر الشفاه

VIVA GLAM ARIANA GRANDE 2 بلون وردي هادئ (مت)

ملمع الشفاه
VIVA GLAM ARIANA GRANDE 2 بلون نيود وردي حيادي

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سيدتي