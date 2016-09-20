أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القوات البحرية وحرس الحدود يضبطان 68 متسللا قبالة سواحل مطروح

Google+ Print
القوات البحرية وحرس الحدود يضبطان 68 متسللا قبالة سواحل مطروح القوات البحرية وحرس الحدود يضبطان 68 متسللا قبالة سواحل مطروح

> كتب زكى القاضى - على عبد الرحمن

تمكنت عناصر حرس الحدود بالتنسيق مع القوات البحرية من القبض على 68 متسللا خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر بطريقة غير الشرعية قبالة سواحل مطروح.

 

يرجع ذلك بعد ورود بلاغ يفيد باحتمال قيام أحد البلنصات بأعمال الهجرة غير الشرعية بشمال شرق مدينة مطروح، وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه إحدى وحدات القوات البحرية المكلفة بمهام التأمين بالبحر لإجراء عمليات بحث وتفتيش موسعة بالمنطقة.

 

أسفر البلاغ عن ضبط أحد البلنصات يحمل اسم "بركة الرحمن" على متنه 68 فردا للهجرة غير الشرعية متجها إلى جنوب أوروبا، بالإضافة إلى طاقم البلنص وعددهم 4 أفراد جميعهم مصريون، وقامت الوحدة البحرية باقتياد البلنص والأفراد والطاقم إلى أقرب ميناء بحرى، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365