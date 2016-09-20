القوات البحرية وحرس الحدود يضبطان 68 متسللا قبالة سواحل مطروح

تمكنت عناصر حرس الحدود بالتنسيق مع القوات البحرية من القبض على 68 متسللا خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر بطريقة غير الشرعية قبالة سواحل مطروح.

يرجع ذلك بعد ورود بلاغ يفيد باحتمال قيام أحد البلنصات بأعمال الهجرة غير الشرعية بشمال شرق مدينة مطروح، وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه إحدى وحدات القوات البحرية المكلفة بمهام التأمين بالبحر لإجراء عمليات بحث وتفتيش موسعة بالمنطقة.

أسفر البلاغ عن ضبط أحد البلنصات يحمل اسم "بركة الرحمن" على متنه 68 فردا للهجرة غير الشرعية متجها إلى جنوب أوروبا، بالإضافة إلى طاقم البلنص وعددهم 4 أفراد جميعهم مصريون، وقامت الوحدة البحرية باقتياد البلنص والأفراد والطاقم إلى أقرب ميناء بحرى، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.