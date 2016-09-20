أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملة لإزالة الإشغالات برئاسة مدير أمن الدقهلية ورئيس طلخا

Google+ Print
حملة لإزالة الإشغالات برئاسة مدير أمن الدقهلية ورئيس طلخا حملة لإزالة الإشغالات برئاسة مدير أمن الدقهلية ورئيس طلخا

>الدقهلية ـ محمد حيزة

شنت رئاسة مركز ومدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، حملة مرافق اليوم بمدينة طلخا، ترأسها اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، حيث تفقد أعمال إزالة المخالفات بمناطق شارع صلاح سالم وشارع عاطف الشرقاوى وشارع طريق بلقاس، بطلخا، بمحافظة الدقهلية .

وقامت الحملة التي شارك فيها هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة طلخا، العميد عماد يحيى مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد خالد دويدار رئيس مباحث شرطة المرافق، والرائد أمير الطنبولي وكيل قسم شرطة المرافق، برفع عدد من ثلاجات المياه الغازية، واللافتات،  وبعض صناديق المياه الغازية، وعربات خشبية للبائعين الجائلين، وتعديات على الأرصفة، وكراسي للمقاهي بالشارع.
> وأزالت الحملة الإشغالات بالطريق العامة، وقام أفراد  الحملة بتحرير عدد من  المحاضر، خلال الحملة، لإشغال الطريق واستغلال الأرصفة لعرض المنتجات، وعمل بروز ولافتات بدون تراخيص، وتم تحرير 2226 محضر.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365