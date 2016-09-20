حملة لإزالة الإشغالات برئاسة مدير أمن الدقهلية ورئيس طلخا

شنت رئاسة مركز ومدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، حملة مرافق اليوم بمدينة طلخا، ترأسها اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، حيث تفقد أعمال إزالة المخالفات بمناطق شارع صلاح سالم وشارع عاطف الشرقاوى وشارع طريق بلقاس، بطلخا، بمحافظة الدقهلية .

وقامت الحملة التي شارك فيها هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة طلخا، العميد عماد يحيى مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد خالد دويدار رئيس مباحث شرطة المرافق، والرائد أمير الطنبولي وكيل قسم شرطة المرافق، برفع عدد من ثلاجات المياه الغازية، واللافتات، وبعض صناديق المياه الغازية، وعربات خشبية للبائعين الجائلين، وتعديات على الأرصفة، وكراسي للمقاهي بالشارع.

> وأزالت الحملة الإشغالات بالطريق العامة، وقام أفراد الحملة بتحرير عدد من المحاضر، خلال الحملة، لإشغال الطريق واستغلال الأرصفة لعرض المنتجات، وعمل بروز ولافتات بدون تراخيص، وتم تحرير 2226 محضر.