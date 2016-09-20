أوباما: النظام العالمي أصبح أكثر استقرارا لكنه يواجه مشكلة حقيقية تظهر في اللاجئين

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن النظام العالمي أصبح أكثر استقرارا مستبعدا نشوب حرب عالمية جديدة بين القوى العظمى.

وأكد أوباما خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين أن فرص السلام في العالم أفضل من السابق مع اضمحلال خطر الحروب النووية.

وأشار أوباما إلى أن عدد من يعيشون في فقر مدقع انخفض إلى نسبة 10% من سكان العالم، وأن الديمقراطيات زادت خلال الـ25 عاما الأخيرة.

في الوقت نفسه شدد أوباما على أن هناك مشكلة حقيقية في النظام العالمي، وتظهر بوضوح في مشكلة اللاجئين رغم التقدم الهائل الذي حققه العالم.

ويعد هذا الخطاب هو الأخير لأوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.