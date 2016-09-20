السلطات البلجيكية تفكك شبكة تهريب عراقية

أعلنت السطلات البلجيكية، فى بيان لها ، اليوم، بتمكنها من تفكيك منظمة إجرامية يديرها عراقيون، تعمل عل نقل العراقيين إلى بلجيكا.

وقامت الشرطة القضائية، في السابع من الشهر الجاري، بـ9 مداهمات في منازل، 7 منها فى العاصمة بروكسل، وواحدة في لييج، وأخرى في لوفان، ولاحظت الشرطة، آنذاك، ارتفاعًا كبيرًا في استخدام الهويات المزورة كما جاء في البيان، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

وخلال المداهمات، نقلت الشرطة 10 أشخاص، يقيم معظمهم في مولنبيك، وإندرلخت، في بروكسل للاستماع إلى إفاداتهم، في حين وجهت قاضية التحقيق المكلفة بالملف اتهامات إلى 4 منهم ووضعوا في الحبس المؤقت.

وقالت الشرطة الفيدرالية، إن “الشرطيين ضبطوا أيضا هويات ووثائق مزورة، ومسدسًا وذخائر، فيما تمكن المحققون من كشف سبل عمل مهربي البشر”.