تأجيل محاكمة متهمى سرقة ذهب مصلحة “سك العملة” لـ 19 ديسمبر المقبل

قررت الدائرة الثالثة لجنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل، نظر محاكمة 8 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهب، من مصلحة “سك العملة”، إلي 19 ديسمبر لسماع مرافعة الدفاع، و تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وأيمن طيطة، وسكرتارية حسن الصيفي.

في السياق ذاته المحكمة قررت في جلستها السابقة، إخلاء سبيل 3 متهمين وهم “وليد ثابت”، و “أسامة محمد فرج”، و “فرحات ميخائيل حنا”، بكفالة 200 ألف جنيه لكل منهم.

و يذكر أن المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، قد وجه للمتهمين عدة اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية التي تزن 65 كيلو جرام، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة في مصلحة “سك العملة”، إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد سرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة “وائل. م”، عامل سباكة، وتم ضبطه في مسكنه، بالاشتراك مع “عبد الرحمن. م”، رئيس قسم السحب بالمصلحة، وأنه نظرًا إلى طبيعة عمله بالقسم؛ خطط مع العامل لسرقة محتويات الخزينة.

كما تبين أن المتهم الثاني، سلَّم الأول، أدوات تمكنه من ارتكاب الواقعة، تتمثل في مفتاح إحدى الحجرات المجاورة للخزينة، حتى يتمكن من الدخول، دون تصويره عن طريق كاميرات المراقبة، وأرشده عن مكان المفاتيح، وتم ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية، ثم أحالتهما للمحاكمة.