أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

دفعة جديدة من خريجي “الشروق” بحضور نخبة إعلامية وصحفية

Google+ Print
دفعة جديدة من خريجي “الشروق” بحضور نخبة إعلامية وصحفية دفعة جديدة من خريجي “الشروق” بحضور نخبة إعلامية وصحفية

 احتفلت أسرة “المعهد الدولي العالي للإعلام” بأكاديمية الشروق بتخريج الدفعة الرابعة من طلابها، التي تحمل اسم الفنانة والصحفية “روزاليوسف” تقديرًا لمكانتها وريادتها الصحفية.

وحضر الاحتفال نخبة من الشخصيات العامة أبرزها محمد فريد خميس، مؤسس أكاديمية الشروق والدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة المعهد والكاتب الصحفي محمد عبد القدوس حفيد السيدة “فاطمة اليوسف” والمهندس عبدالصادق الشوربجي والكاتب الصحفي إبراهيم خليل ومجدي عبد العزيز وسيد أبو اليزيد ووكيل نقابة الصحفيين كارم محمود.
> من جانبه، أعلن مؤسس أكاديمية الشروق محمد فريد خميس، عن إطلاق اسم “روزاليوسف” على احدى قاعات المعهد، في الوقت الذي طالب فيه مؤسسة “روزاليوسف” بضرورة تدريب العديد من الطلاب، الأمر الذي رحب به رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
> وأوضحت عميدة المعهد وأستاذة الإعلام الدكتورة هويدا مصطفى، أن الاحتفال شهد إهداء درع المعهد لكلا من رئيس مجلس إدراة “روزاليوسف”، و”محمد عبدالقدوس”، في الوقت الذي تم فيه عرض فيلم تسجيلي لمسيرة السيدة “فاطمة اليوسف” وآخر عن المعهد، كما اُختتم الحفل بفقرة غنائية قدمتها الفنانة الشابة كارمن سليمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا