دفعة جديدة من خريجي “الشروق” بحضور نخبة إعلامية وصحفية

احتفلت أسرة “المعهد الدولي العالي للإعلام” بأكاديمية الشروق بتخريج الدفعة الرابعة من طلابها، التي تحمل اسم الفنانة والصحفية “روزاليوسف” تقديرًا لمكانتها وريادتها الصحفية.

وحضر الاحتفال نخبة من الشخصيات العامة أبرزها محمد فريد خميس، مؤسس أكاديمية الشروق والدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة المعهد والكاتب الصحفي محمد عبد القدوس حفيد السيدة “فاطمة اليوسف” والمهندس عبدالصادق الشوربجي والكاتب الصحفي إبراهيم خليل ومجدي عبد العزيز وسيد أبو اليزيد ووكيل نقابة الصحفيين كارم محمود.

> من جانبه، أعلن مؤسس أكاديمية الشروق محمد فريد خميس، عن إطلاق اسم “روزاليوسف” على احدى قاعات المعهد، في الوقت الذي طالب فيه مؤسسة “روزاليوسف” بضرورة تدريب العديد من الطلاب، الأمر الذي رحب به رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

> وأوضحت عميدة المعهد وأستاذة الإعلام الدكتورة هويدا مصطفى، أن الاحتفال شهد إهداء درع المعهد لكلا من رئيس مجلس إدراة “روزاليوسف”، و”محمد عبدالقدوس”، في الوقت الذي تم فيه عرض فيلم تسجيلي لمسيرة السيدة “فاطمة اليوسف” وآخر عن المعهد، كما اُختتم الحفل بفقرة غنائية قدمتها الفنانة الشابة كارمن سليمان.