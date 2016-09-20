أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مهاجم ستوك يفكر بترك إسبانيا للعب لمنتخب صربيا

Google+ Print
مهاجم ستوك يفكر بترك إسبانيا للعب لمنتخب صربيا مهاجم ستوك يفكر بترك إسبانيا للعب لمنتخب صربيا

يفكر بويان كركيتش مهاجم ستوك سيتي في ترك منتخب إسبانيا لتمثيل صريبا دوليا نظرا لأنه يرغب في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المحافل الدولية.

وحسب تقرير نشره موقع "سبورتس بايبل" فإن اللاعب الإسباني الذي لعب مباراة وحيدة لمنتخب إسبانيا في 2008 يجد أنه من الصعب المشاركة مع منتخب إسبانيا لكثرة اللاعبين في مركزه وقد يستغل أن والده من صربيا ليمثل الدولة مع .

والاتحاد الدولي الصربي بحاجة للتأكد من أنه يصلح للمشاركة دوليا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظرا لأنه لعب مباراة لدولة أخرى.

وحسب قوانين الفيفا وتحديد القانون رقم 18، فإن بويان لن يسمح له بالمشاركة مع صربيا في بطولة كأس العالم نظرا لأنه شارك فعليا مع دولة أخرى في نفس البطولة، لكنه قد يشارك في البطولات الأخرى مثل اليورو.

وشارك بويان في 25 دقيقة مع منتخب أرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 بقارة أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق