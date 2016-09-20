مهاجم ستوك يفكر بترك إسبانيا للعب لمنتخب صربيا

يفكر بويان كركيتش مهاجم ستوك سيتي في ترك منتخب إسبانيا لتمثيل صريبا دوليا نظرا لأنه يرغب في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المحافل الدولية.

وحسب تقرير نشره موقع "سبورتس بايبل" فإن اللاعب الإسباني الذي لعب مباراة وحيدة لمنتخب إسبانيا في 2008 يجد أنه من الصعب المشاركة مع منتخب إسبانيا لكثرة اللاعبين في مركزه وقد يستغل أن والده من صربيا ليمثل الدولة مع المنتخب.

والاتحاد الدولي الصربي بحاجة للتأكد من أنه يصلح للمشاركة دوليا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظرا لأنه لعب مباراة لدولة أخرى.

وحسب قوانين الفيفا وتحديد القانون رقم 18، فإن بويان لن يسمح له بالمشاركة مع صربيا في بطولة كأس العالم نظرا لأنه شارك فعليا مع دولة أخرى في نفس البطولة، لكنه قد يشارك في البطولات الأخرى مثل اليورو.

وشارك بويان في 25 دقيقة مع منتخب أرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 بقارة أوروبا.