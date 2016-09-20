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وكيله: مانولاس قد يجدد عقده مع روما.. وهناك اهتمام من أندية إنجليزية كبيرة

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وكيله: مانولاس قد يجدد عقده مع روما.. وهناك اهتمام من أندية إنجليزية كبيرة وكيله: مانولاس قد يجدد عقده مع روما.. وهناك اهتمام من أندية إنجليزية كبيرة

قال إيوانيس إيفانجيلوبولوس وكيل أعمال كوستاس مانولاس مدافع روما إن موكله قد يجدد عقده مع الفريق الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

ويمتد عقد اللاعب الحالي مع روما حتى 2019، وكان مانولاس قد انضم للذئاب في 2014 قادما من أولمبياكوس بمبلغ 11.05 مليون جنيه إسترليني.

وصرح إيفانجيولوبولس لشبكة "إي إس بي إن":"من الممكن أن يوقع كوستاس على عقد جديد مع روما، سنرى ما سيحدث".

وأضاف "هناك اهتمام كبير بكوستاس من أندية كبيرة مثل مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد جميعهم اهتموا به خلال سوق الانتقالات الصيفية وأنا واثق أنهم لازالوا يتابعون الموقف".

وشارك مانولاس في 7 مباريات بكل المسابقات مع روما خلال الموسم الجاري.

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