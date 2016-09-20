أخبار عاجلة

رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs برشلونة» بدوري أبطال أوروبا -
«MSN» يقود هجوم برشلونة لمواجهة يوفنتوس -
طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - رانييري يسعى لكسر تفوق ' وحيد ' لتشيلسي ومعادلة كونتي

Google+ Print
تقرير في الجول - رانييري يسعى لكسر تفوق ' وحيد ' لتشيلسي ومعادلة كونتي تقرير في الجول - رانييري يسعى لكسر تفوق ' وحيد ' لتشيلسي ومعادلة كونتي

يشهد الدور الثالث من كأس الدوري الإنجليزي لقاء قمة مبكر ما بين ليستر سيتي بطل الدوري الموسم الماضي وتشيلسي الساعي لمحو الموسم السيء له مع بدايته الجيدة نسبيا هذا الموسم مع مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

صراع بين ثنائي المدربين الإيطاليين كلاوديو رانييري وأنطونيو كونتي سيكون الأول على الأراضي الإنجليزية والرابع بين الثنائي.

كونتي يتفوق في الصراع بانتصارين حققهم على رانييري أثناء تدريب الأول ليوفنتوس والأخير لإنتر ميلان بينما المباراة الأولى بينهما كانت في أثناء تواجد كونتي في أتلانتا ورانييري في روما وانتهت بفوز مدرب ليستر الحالي وهو فوزه الوحيد.

لذلك الفوز اليوم سيعني معادلة رانييري لانتصاري كونتي.

والتقى الفريقان سابقا في تلك البطولة في مناسبة وحيدة في 2007 في الدور الرابع وانتهت بفوز تشيلسي بنتيجة 4-3 وسجل أهداف تشيلسي في تلك المواجهة ثلاثية لفرانك لامبارد وهدف لأندريه شيفيشنكو بينما أهداف ليستر فجاءت عن طريق مكاولي وكامبل وكورت على الترتيب.

وكان تشيلسي قد شارك في الدور الرابع من كأس الدوري وحقق الفوز على بريستول سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما تم إعفاء ليستر سيتي من لعب هذا الدور التمهيدي.

لكن بشكل عام، المباراة التي ستقام في ملعب كينج باور ستكون الـ79 بين الطرفين والتفوق للبلوز بـ37 انتصارا مقابل 18 فوزا فقط للثعالب الزرقاء وانتهت 23 مواجهة بينهم بالتعادل.

وسيبحث لاعبو ليستر سيتي عن هدفهم رقم 100 في شباك البلوز خلال تلك المواجهات بينما كان سيسك فابريجاس هو اللاعب صاحب الهدف رقم 150 لتشيلسي في مرمى منافسه وذلك خلال تعادلهما إيجابا بهدف لكل فريق في مباراة الدور الثاني بالدوري الموسم الماضي.

وفشل تشيلسي الموسم الماضي في تحقيق الفوز على مضيفه حيث خسر مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد بينما شهدت مباراة العودة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت المباراة الأولى تحديدا السبب في رحيل جوزيه مورينيو عن البلوز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع