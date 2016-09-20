تقرير في الجول - رانييري يسعى لكسر تفوق ' وحيد ' لتشيلسي ومعادلة كونتي

يشهد الدور الثالث من كأس الدوري الإنجليزي لقاء قمة مبكر ما بين ليستر سيتي بطل الدوري الموسم الماضي وتشيلسي الساعي لمحو الموسم السيء له مع بدايته الجيدة نسبيا هذا الموسم مع مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

صراع بين ثنائي المدربين الإيطاليين كلاوديو رانييري وأنطونيو كونتي سيكون الأول على الأراضي الإنجليزية والرابع بين الثنائي.

كونتي يتفوق في الصراع بانتصارين حققهم على رانييري أثناء تدريب الأول ليوفنتوس والأخير لإنتر ميلان بينما المباراة الأولى بينهما كانت في أثناء تواجد كونتي في أتلانتا ورانييري في روما وانتهت بفوز مدرب ليستر الحالي وهو فوزه الوحيد.

لذلك الفوز اليوم سيعني معادلة رانييري لانتصاري كونتي.

والتقى الفريقان سابقا في تلك البطولة في مناسبة وحيدة في 2007 في الدور الرابع وانتهت بفوز تشيلسي بنتيجة 4-3 وسجل أهداف تشيلسي في تلك المواجهة ثلاثية لفرانك لامبارد وهدف لأندريه شيفيشنكو بينما أهداف ليستر فجاءت عن طريق مكاولي وكامبل وكورت على الترتيب.

وكان تشيلسي قد شارك في الدور الرابع من كأس الدوري وحقق الفوز على بريستول سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما تم إعفاء ليستر سيتي من لعب هذا الدور التمهيدي.

لكن بشكل عام، المباراة التي ستقام في ملعب كينج باور ستكون الـ79 بين الطرفين والتفوق للبلوز بـ37 انتصارا مقابل 18 فوزا فقط للثعالب الزرقاء وانتهت 23 مواجهة بينهم بالتعادل.

وسيبحث لاعبو ليستر سيتي عن هدفهم رقم 100 في شباك البلوز خلال تلك المواجهات بينما كان سيسك فابريجاس هو اللاعب صاحب الهدف رقم 150 لتشيلسي في مرمى منافسه وذلك خلال تعادلهما إيجابا بهدف لكل فريق في مباراة الدور الثاني بالدوري الموسم الماضي.

وفشل تشيلسي الموسم الماضي في تحقيق الفوز على مضيفه حيث خسر مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد بينما شهدت مباراة العودة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت المباراة الأولى تحديدا السبب في رحيل جوزيه مورينيو عن البلوز.