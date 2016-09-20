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برغم فوزه بجائزة إيمي..رامي مالك منزعج

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الثلاثاء 20-09-2016 13:18

ضجّت وسائل الإعلام العربية بالنجم الأمريكي من أصل مصري رامي مالك Rami Malek بعد أن حصد أول جائزة له في تاريخه المهني.

لكن فرحة رامي يبدو أنها لم تكتمل كما الإعلام العربي، إذ إنه عبّر عن انزعاجه في أكثر من لقاء إعلامي بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل في حفل "إيمي 2016" عن دوره في مسلسل "مستر روبوت".

وأكد رامي أنّ اسمه العربي هو السبب في شعوره الدائم بهذا الانزعاج، مشيراً إلى أنه لا أحد يستطيع نطق اسمه بطريقة صحيحة وهو ما يسبّب له الحرج الشديد.

واللافت أنه لحظة إعلان فوزه بجائزة أفضل ممثل في حفل إيمي، احمرّ مالك خجلاً قبل أن يعتلي المسرح.

يُشار إلى أنّ رامي مالك البالغ من العمر 35 عاماً، الذي حضر الحفل برفقة ابنة عمّه، ولد في لوس أنجلوس، وتحديداً في كاليفورنيا، لأب من أصل مصري وأمّ من أصول يونانية.

 

ممثل مصري على لائحة الفائزين في جوائز ايمي 2016

 

 

 

 

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