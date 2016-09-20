دموع وفرح و"سندويشات مجانية".. هذه أبرز محطات Emmy Awards 2016

أقيم مساء أمس الأحد 18 سبتمبر/ أيلول حفل توزيع جوائز إيمي Emmy Awards 2016 بنسخته الـ68 على مسرح ميكروسوفت Microsoft في ولاية لوس أنجلوس Los Angeles الأمريكية.

الحفل الذي توّج العديد من الفائزين لم يخلُ ـ كالعادة ـ من المواقف الطريفة والمؤثرة التي أضافت إلى السهرة نكهة مميّزة وخاصّة.

إليكم أبرز مواقف Emmy Awards 2016:

قام الممثل ومقدم البرامج الأمريكي جيمس كوردن James Corden بممازحة جمهوره قبل بداية الحفل، ونشر صورة من كواليس مسرح Microsoft مرتدياً لباس Cheerleading وعلق عليها قائلاً: "أنا المرشح الوحيد الذي يرتدي هكذا"؛ وذلك قبل أن يظهر لاحقاً على السجادة الحمراء ببدلة Tuxedo إلى جانب زوجته.

استعان مقدّم الحفل جيمي كيميل Jimmy Kimmel بوالدته لصنع سندويشات زبدة الفول السوداني للحاضرين؛ وذلك تفادياً للجوع. وقام نجوم السلسلة التلفزيونية "Strange Things" الأطفال بتوزيعها على الحاضرين بوساطة الدرجات الهوائية.

جمعت ليلة الـ "إيمي" أفراح وأحزان الممثلة الأمريكية لويس دريفوس Louis-Dreyfus نجمة السلسلة الكوميدية Veep، والتي استلمت جائزة الإيمي للمرة السابعة، وفي قلبها غصّة على والدها وليام، الذي رحل يوم الجمعة الفائت. وقالت: "أنا سعيدة جداً لأنه أحب Veep .. رأيه كان الأهمّ بالنسبة لي".

ظهر الممثل الأمريكي توم هيدلستون Tom Hiddleston على السجادة الحمراء ليلة أمس للمرة الأولى رسمياً بعد انفصاله عن حبيبته تايلور سويفت Taylor Swift في وقت سابق من هذا الشهر. هيدلستون الذي كان مرشّحاً عن دوره في "The Night Manager" بدا مبتسماً ومليئاً بالفرح طوال الوقت قبل أن يتوجه إلى الداخل لحضور الحفل.

تغيبت الممثلة البريطانية ماغي سميث Maggie Smith عن حفل أمس، وبالتالي عن استلام جائزتها؛ ولهذا قرّر مقدّم الحفل جيمي كيميل Jimmy Kimmel أن يأخذ الكأس لنفسه، وعلّق: "لا، لا، لن نرسل الكأس بالبريد. ماغي، إذا أردتِ الكأس فستجدينها في قسم الأمانات".

استلمت الممثلة الأمريكية سارة بولسون Sarah Paulson جائزة إيمي عن تجسيدها دور مارسيا كلارك Marcia Clark في "The People v OJ Simpson" وهو شبه وثائقي حول المعركة بين محامي نجم كرة القدم الأمريكية السابق المتهم بجريمة قتل مزدوجة والمدعية العامة مارسيا كلارك. وأحضرت بولسون كلارك معها إلى الحفل، وأهدت الجائزة لها، وأبكتها بكلماتها، إذ وصفتها بالأمّ الذكية المثابرة صاحبة القلب القوي .