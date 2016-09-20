بالفيديو: حميد الشاعري يطلب الشرطة لمطربة تركية والسبب

وجه المطرب الليبي حميد الشاعري بلاغ استغاثة عاجل للجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر والعالم، بعدما اكتشف واقعة سطو كاملة على واحد من أشهر ألحانه بمعرفة مطربة تركية تدعى "أليف كايا" قالت في تترات أغنيتها المصورة، إن الموسيقى لملحن مجهول!!

الأغنية المسروقة بالكلمات والألحان، شارك فيها حميد بالغناء والتلحين مع مطرب ظهر بفترة الثمانينيات من القرن الماضي ويدعى علاء سلام، وتم تسجيلها كفيديو كليب، وأكد الشاعري عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك تحققه شخصياً من الواقعة بقوله: سرقة أغنية لا تبيع ولا تشترى، لحنى للفنان (علاء سلام) في تركيا ولسة نازلة هناك، وده لينك الأغنية يا جمعيات الملكية الفكرية".

وقامت المطربة التركية بغناء الأغنية باللغتين التركية والعربية، فيما نسب اللحن لـ"مجهول" على تتر الأغنية دون الإشارة لصاحب اللحن الأصلي.

المثير أن حميد عرف بالواقعة بالمصادفة بعدما وجهت له متابعة تدعى مي يوسف سؤالاً عن المطرب المجهول علاء سلام وقالت: استاذ حميد في مطرب اسمه علاء سلام كان عامل اغنية اسمها لا تبيع الاغنية دي مشهورة جدا في تركيا و في مطربة تركية دمجتها مع اغنية ليها هبعتها لحضرتك علي الخاص ياريت تشوفها كان نفسى اعرف المطرب ده فين؟؟؟؟

شاهد الأغنية التركية