كاتيا كعدي عن زواج خطيبها السابق الوزير ايلي ماروني: لا أعرف ما إذا كان جدياً

كان مفاجئاً إعلان النائب والوزير السابق إايلي ماروني أنه سيتزوج قبيل عيد الميلاد وأن عروسه هي من زحلة.

ولكن ماروني الذي صرح بهذا الكلام في مقابلة إذاعية، رفض الإجابة ما إذا كانت الممثلة كاتيا كعدي هي الزوجة المستقبلية، كما قال ماروني: "لو خيرت بأن أكون شخصية تمثيلية لاخترت وسام صليبا كي أغرم بكاتيا كعدي لا بستيفاني صليبا مع أن ستيفاني جميلة جداً".

بينما أكدت كعدي في اتصال مع البرنامج نفسه، أنها ليست "العروس"، وأبدت كل الاحترام لماروني.

كاتيا كعدي في دردشة مع "سيدتي نت"، بدت متحفظة في التحدث عن موضوع زواج الوزير ماروني، وقالت "ما بدي إحكي بالموضوع. انا لم أتابع حديثه الإذاعي، ولكنني علمت أنه أعطى رأيه بدوري في مسلسل "مثل القمر"، وأنا أشعر بالفخر لأن رجلاً سياسياً يتابع أعمالي ويعطي رأيه بها. بصراحة أنا لم أعرف كيف تم طرح موضوع الزواج عليه، لأني كنت في السيارة وقرأت الخبر على "تويتر" وإتصلت لكي ألقي التحية عليه "، وتابعت "ولكنني لا أعرف كيف تم طرح موضوع الزواج، لأنني سمعت به كسائر الناس، ولا أعرف ما إذا كان جدياً فيه".

وعما إذا كانت تقصد أن الوزير ماروني ليس جدياً في موضوع الزواج، علقت كعدي كل شيء قسمة ونصيب وأنا أتمنى له التوفيق إذا كان جدياً في قراره. إذا كان "رح يتجوز الله يهنيه مين ما كنت العروس".

هل ترى أن السياسي، يفضل عدم الزواج من ممثلة وإعلامية، مع أن هناك حالات كثيرة تؤكد عكس ذلك، أجابت كعدي" من المؤكد أن المشكة لا تمكن هناك، وحالات زواج السياسيين من فنانين كثيرة. لا علاقة لمهنتي في هذا الموضوع، والانسان بشخصيته وطبعه ومبادئه وليس بمهنته".

وعما إذا كان الإختلاف في شخصيتهما هو السبب الذي حال دون زواجهما، علقت كعدي" كلا أنا لم اقصد هذا المعنى بكلامي. هناك شخصان يمكن أن يتفقا في الحياة كصديقين، ويمكن ان لا تصل علاقتهما الى الزواج. وهذا لا يعني أن أحدهما سيء. على العكس تماماً، نحن نتفق تماماً ولكن "ما في نصيب". ولكننا سنستمر في علاقتنا كصديقين. انا افرح لنجاحاته وهو مثلي وكلنا يتمنى الخير للآخر. علاقتنا واعية وناضجة والاحترام والمودة مستمران في علاقتنا".

ونفت كعدي أن تكون قد فوجئت بخبر زواج الوزير ماروني وعلقت"ولماذا أفاجىء! هو يستحق كل خير. أنا سمعت بالموضوع عندما تداوله في الإعلام وليس خلال المقابلة التي أجريت معه وعلمت انه سيتزوج قبيل الميلاد. أنا اتمنى لو الخير أياً كانت العروس".

يشار الى ان كاتيا كعدي سوف تطل على شاشة "MTV" في 26 سبتمبر\ ايلول الثاني في الجزء الثاني من مسلسل "مثل القمر" بشخصية "ريموندا".