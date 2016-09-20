رجاء الجداوي تفجّر مفاجأة مدوية حول تجربتها مع لقب ملكة جمال مصر

القاهرة_عمرو رضا

قدمت النجمة القديرة رجاء الجداوي تصحيحاً متأخرا جداً حول حقيقة تتويجها بلقب ملكة جمال مصر، وأكدت في مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر للعالم 2016، انها لم تحصل أبداً على لقب ملكة جمال مصر، ولم تمثل بلادها رسمياً بأي مسابقة عالمية، وأنها حصلت على لقب آخر وهو ملكة جمال القطن المصري عام 1958، ومنحها اللقب الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين والكاتب الصحفي مصطفى أمين والأديب كمال الملاح والروائي المصري فتحي أبو الفضل والمخرج أحمد بدرخان.

رجاء الجداوي الشهيرة كأول عارضة أزياء مصرية، طلب منها تقديم النصيحة من واقع تجربتها السابقة لملكة جمال مصر نادين اسامة قبل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، وكانت المفاجأة في اعتراف رجاء بأن كل ما تردد عن حصولها على لقب ملكة جمال مصر ومشاركتها بمسابقة ملكات جمال العالم غير دقيق، وأكدت أنها خاضت منافسات "مسابقة ثقافية" عن القطن المصري وهو أشهر منتجات التصدير في خمسينيات القرن الماضي، وفازت بلقب "ملكة جمال القطن المصري" بعدما نجحت في الاجابة على سؤال حول أنواع القطن المختلفة والفروق بينها.

وقالت إن سفرها خارج مصر كان للترويج للقطن والمنسوجات المصرية باعتبارها حاملة اللقب، وليس باعتبارها ملكة جمال بالمعنى المتداول حالياً، وأكدت أنها خرجت من هذه التجربة عارضة أزياء وخبيرة بالموضة، وعادت بعدها إلى عالم الفن.