هل ستكون ساريناي ساريكايا حبيبة أنجين أكيوريك الجديدة؟

أكد مصدر موثوق أنّ النجم التركي أنجين أكيوريك الغائب عن الشاشة منذ قرابة العام، سيعود قريباً جداً بمسلسل درامي جديد ستشاركه بطولته النجمة الشابة ساريناي ساريكايا التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الخامس والعشرين.

وكان أنجين أكيوريك قد رفض عرض المنتج التركي الشهير تيمور ساوجي بترشيحه لدور بطولة الموسم الثاني من "السلطانة كوسيم" بدور السلطان مراد الرابع، بعد اعتراض الممثلة بيرين سات الشهيرة بالسلطانة كوسيم بطلة الموسم الأول ورفضها أدائه دور إبنها بعد أن لعبا دور زوجين في مسلسل "فاطمة"، لكن بحكم صداقة تيمور ساوجي به وإيمانه بموهبته، عاد مرة ثانية وعرض عليه بطولة مسلسل درامي من إنتاج شركته (tims).

وكان تيمور ساوجي أول من منح أنجين أكيوريك دور البطولة الأول في مسلسل "نارين" إلى جانب ميليسا سوزين وأنجين ألتان دوزياتان وشاركتهم ميرال أوكاي مؤلفة "حريم السلطان" الراحلة بطولته كممثلة .

ويعتقد أن ساريناي ساريكايا التي تقرأ حالياً سيناريو المسلسل قد توافق عليه، خاصةً وأنّها صرّحت قبل أيام أنها ستتواجد في الموسم الدرامي الجديد بمسلسل درامي رائع.

المقربون من ساريناي ساريكايا يؤكدون أنها ربما تبدي رأيها النهائي بالموافقة أو الرفض بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقد رحب فانز الممثلة بفكرة عملها مع أنجين أكيوريك وتمنوا منها الموافقة متوقعين أن تكون ثنائية درامية قوية وناجحة ومثيرة للإهتمام.

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