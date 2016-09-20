صور.. أطباء التكليف يتظاهرون اعتراضًا على تغيير قواعد تنسيق البيانات

نظم العشرات من أطباء التكليف اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة، لاعتراضهم على التغيير المفاجىء لقواعد تنسيق البيانات المعلنة على موقع الوزارة، والتي تنص على عمل تنسيق منفصل للمستشفيات التعليمية، رغم تبعية هذه المستشفيات لوزير الصحة شخصيًا.

كما اعترض الأطباء على اشتراط تقدير جيد جدًا للتقدم لهذا التنسيق المنفصل، رغم أن التقدير المطلوب لكل تخصص يحدد بناءً على احتياجات القسم وعدد الراغبين في الالتحاق به.

ورفع أطباء التكليف بالوقفة لافتات كتب عليها، “مستقبلنا خط أحمر”، “مطالبنا توزيع الاحتياجات بعدالة”،”واحد اتنين حقوقنا فين”، “وزارة الصحة تدمر نقابة الأطباء”، “غطينا من أسوان لمطروح وحقنا في النيابة مش هيروح”، و”لا لخصخصة النيابات”، “أنا تكليفية في معبر رفح.. عايز حقي”، نرفض قرارتكم المتعسفة”،و”أنا بخدم في الصحرا معنديش مياه ولا نور”.

وطالب المشاركون بالوقفة بإلغاء فصل تنسيق المستشفيات والمعاهد التعليمية عن وزارة الصحة، على اعتبار أنها هيئات تتبع الوزارة؛ منعًا لوجود وساطة، وضرورة الالتزام بوجود حركة نيابات بعد عام واحد، لأطباء اللذين عملوا بالمناطق النائية.

جدير أن نقابة الأطباء، سبق وأن أرسلت مذكرة واضحة باعتراضاتها على القواعد الجديدة لتوزيع النيابات، للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأوضحت أنها سيكون لها تأثير سيىء على إقبال أطباء التكليف على العمل بمناطق النائية، ولم تتلقَ أي رد حتى الآن.

المراسل عمر جمال