رسميًا.. الإيفوارى يايا توريه يعتزل اللعب دوليًا

أعلن يايا توريه، نجم مانشستر سيتى الإنجليزى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اعتزاله اللعب الدولى مع منتخب كوت ديفوار.

وقال قائد كوت ديفوار البالغ من العمر 33 عامًا فى بيان له، إنه حان وقت الإعلان الرسمى عن توقف مسيرته الدولية، مؤكداً أن مشواره مع الفيلة كان شديد الخصوصية وتعلم خلاله كيف يحقق الفوز لمنتخب بلاده، وتحقيقه لأربع كرات ذهبية أفريقية كأفضل لاعب شيئاً سيعتز به دائماً، مُشدداً على أن قوة التدريب وكثرة المباريات ليست السبب الرئيسى فى اتخاذ هذا القرار.

وأشار لاعب مانشستر سيتى، إلى أنه ترك بصمات عديدة فى كل الأندية، حيث لعب فى بلجيكا وأوكرانيا واليونان وفرنسا وأسبانيا وإنجلترا، وتوج بلقب دورى أبطال أوروبا مع برشلونة 2009 ومازال يخوض مسيرته بالدورى الإنجليزى.

وجدير بالذكر أن يايا توريه خاض 102 مباراة بقميص الأفيال، وأحرز 19 هدفاً وحصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015.

ويأتى هذا فى الوقت الذى يعانى فيه توريه من التجميد داخل مانشستر سيتى، وربط الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتيزن بين مشاركة نجم كوت ديفوار فى المباريات وبين اعتذار اللاعب عن تصريحات وكيله التى هاجم فيها النادى ووجه إليه إساءات.