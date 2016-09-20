أردوغان: ندعم عملية عسكرية مشتركة مع قوات التحالف لطرد داعش من الرقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء دعم بلاده لعملية عسكرية تهدف إلى تحرير مدينة الرقة, معقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا, فيما شدد على أن أنقرة لن تخوض هذه العملية بمفردها.

واوضح أردوغان – في مقابلة صحفية أجريت معه على هامش الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة في نيويورك، ونقلتها صحيفة (حرييت) التركية – إن “تركيا تدعم خططا لطرد داعش من معقلها في الرقة في سوريا بالتعاون مع قوات التحالف الدولى المناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة”.

وفي معرض تعقيبه على الحرب في سوريا, قال أردوغان إنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في سوريا بدون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من السلطة، مضيفا “أن تركيا هي أحد مؤيدي المعارضة المسلحة التي تقاتل لإسقاط الأسد وأنها تستقبل حوالي2.7 مليون لاجئ سوري”.

أ ش أ